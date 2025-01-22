Солнце выбросило плазму черного цвета
Редкий выброс вещества черного цвета произошел на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Очень редкое, красивое, и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде. Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне призрачная структура выраженного черного цвета», — рассказали в лаборатории.
На видео, представленном учеными, для сравнения масштаба звезды, протуберанца и Земли последняя отмечена небольшой голубой точкой внизу экрана.
В лаборатории пояснили, что черный цвет обычно дает нейтральный водород, который может почти полностью поглощать падающее на него от Солнца излучение с короткими длинами волн. «Судя по всему, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода», — добавили в лаборатории.
Затем вещество протуберанца полностью разрушилось и исчезло, но черное облако плазмы можно было наблюдать около 3 часов в короне Солнца.
Опасности для Земли этот выброс не представляет, отметили в лаборатории.
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