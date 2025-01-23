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Стали известны результаты экспертизы смерти пресс-секретаря Shaman

Пресс-секретарь Shaman умер из-за проблем с сердцем
Место захоронения&nbsp;Антона Коробкова-Землянского
Место захоронения Антона Коробкова-Землянского (Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press)

У Антона Коробкова-Землянского, пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), были проблемы с сердцем. К такому выводу пришла судебно-медицинская экспертиза, которая была проведена после его смерти.

Проблемы с сердцем у Коробкова-Землянского наблюдались «на фоне приема медицинских препаратов», сообщил источник агентства «РИА Новости». Он уточнил, что следов запрещенных веществ в крови пресс-секретаря не нашли.

Сама судмедэкспертиза была завершена еще 18 января.

До этого появлялись версии, что Коробков-Землянский мог отравиться неизвестным веществом.

О смерти пресс-секретаря Shaman сообщили 10 ноября 2024 года, ему было 40 лет. Через три дня его похоронили на Троекуровском кладбище.

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