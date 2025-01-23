Стали известны результаты экспертизы смерти пресс-секретаря Shaman
У Антона Коробкова-Землянского, пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), были проблемы с сердцем. К такому выводу пришла судебно-медицинская экспертиза, которая была проведена после его смерти.
Проблемы с сердцем у Коробкова-Землянского наблюдались «на фоне приема медицинских препаратов», сообщил источник агентства «РИА Новости». Он уточнил, что следов запрещенных веществ в крови пресс-секретаря не нашли.
Сама судмедэкспертиза была завершена еще 18 января.
До этого появлялись версии, что Коробков-Землянский мог отравиться неизвестным веществом.
О смерти пресс-секретаря Shaman сообщили 10 ноября 2024 года, ему было 40 лет. Через три дня его похоронили на Троекуровском кладбище.
Участника «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов
Госдума разрешила использовать машины россиян при КТО
Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список
Сколько россияне тратили в 2024 году
Дональд Трамп впервые прокомментировал мемкоин TRUMP
Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году
Как живет Анапа после катастрофы в Черном море. Видео
АвтоВАЗ представит гоночную Lada
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов