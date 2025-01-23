Нарышкин: международная обстановка в 2025 году не станет спокойной

Нарышкин предупредил о неспокойной международной обстановке в 2025 году

В 2025 году международная обстановка не станет спокойной, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».

«Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки», — сказал Нарышкин.

Сейчас, по словам главы СВР, идет процесс перехода от однополярного миропорядка к «новому, справедливому миропорядку». Нарышкин назвал этот процесс непростым и отметил, что он «имеет свои риски»,

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что россиянам выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов, в частности — формирования нового миропорядка.

«Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы», — сказал глава государства.

По мнению Путина, формула «если не с нами, то против нас», используемая на Западе, очень опасна и может привести к новым конфликтам.