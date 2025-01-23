В Одессе сотрудники военкомата перепутали ребенка с уклонистом

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В Одессе сотрудники ТЦК (аналог военкомата) остановили машину, в которой мать ехала со своим ребенком, посчитав, что он может быть «уклонистом», сообщило издание «Страна», опубликовав видео, снятое женщиной.

Сотрудники ТЦК заявили, что сразу не смогли оценить возраст молодого человека. После короткой перепалки женщина уезжает.

Весной 2024 года на Украине были ужесточены правила призыва в армию. По словам украинских чиновников, на которых ссылалась WP, с тех пор и до конца 2024 года Киев планировал призвать в ВСУ 200 тыс. человек. Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский в середине января заявил, что мобилизация не закрывает потребности армии в личном составе. Президент Украины Владимир Зеленский счел предложения лидеров других стран снизить возраст мобилизации на Украине «нечестным разговором».

Всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет.