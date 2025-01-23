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Политика ,  
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В Польше предупредили о возможной депортации тысяч поляков из США

Власти США могут депортировать «несколько тысяч» граждан Польши. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский, сообщила радиостанция RMF 24.

«Эта проблема может касаться лишь нескольких тысяч наших соотечественников», — сказал он.

В свою очередь, МИД Польши рекомендовал гражданам, которые не имеют легального разрешения на пребывание в США, вернуться на родину, а тем, кто испытывает какие-либо опасения — обращаться за помощью в консульства.

«Мы поможем нашим гражданам попасть в страну. Мы очень рады, мы призываем всех польских граждан приезжать в страну и работать здесь, потому что безработицы практически нет», — сказал Бартошевский.

В польском МИД подчеркнули, что консульские учреждения в США готовы выдать документы для безопасного возвращения в страну.

Трамп запретил нелегальным мигрантам пересекать границу США с Мексикой
Политика

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что польские консульства в США должны быть готовы к перспективе массовой депортации нелегальных мигрантов.

После вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода через южную границу страны нелегальных мигрантов. Трамп поручил Министерству внутренней безопасности США, а также американским Минюсту и Госдепартаменту принять все возможные меры для выдворения из страны нелегалов, которые попадают в нее через южную границу. Ведомствам поручено «предпринять все необходимые меры для немедленного отклонения, репатриации и выдворения» таких иностранцев. Также Трамп ограничил право нелегальных мигрантов, попавших в США через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища.

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Теги
депортация Польша США Владислав Бартошевский
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