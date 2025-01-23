 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

ТАСС узнал об изъятии у Тимура Иванова более 30 единиц оружия

ТАСС: у экс-замминистра обороны Тимура Иванова изъяли более 30 единиц оружия
Сюжет
Дело Тимура Иванова

Следователи изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия у экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, а также в двух эпизодах растраты и выводе более четырех млрд руб. из банка «Интеркоммерц».

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Оружие обнаружили во время обысков в жилых помещениях, принадлежащих Иванову, сказал изданию собеседник. Некоторые экземпляры, по его словам, были охотничьими и наградными. Оружие отправили на баллистическую экспертизу.

У арестованного экс-замминистра обороны нашли коллекцию ретроавтомобилей
Политика
Тимур Иванов

Бывшего замглавы Минобороны задержали в апреле 2024 года. Против него завели дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России — получение взятки в особо крупном размере.

По делу также проходит его экс-подчиненный и экс-гендиректор подведомственного министерству ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Обоим инкриминируют растрату и отмывание денег.

В ноябре 2024 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и компания «Оборонстрой» потребовали взыскать с экс-замминистра и его бывшего подчиненного более 4,2 млрд руб. Их обвинили в хищении 3,2 млрд руб. у «Интеркоммерца» и растрате более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Двое других фигурантов — топ-менеджер банка и гражданин Германии Феликс Нойберг — объявлены в международный розыск. Иванов и Филатов находятся в СИЗО, их счета и активы арестованы. Свою вину оба отрицают.

Читайте РБК в Telegram.

Участника «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов

Госдума разрешила использовать машины россиян при КТО

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Дональд Трамп впервые прокомментировал мемкоин TRUMP

Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году

Как живет Анапа после катастрофы в Черном море. Видео

АвтоВАЗ представит гоночную Lada

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Тимур Иванов оружие взяточничество
Материалы по теме
Дело против Тимура Иванова о растрате в «Интеркоммерце» поступило в суд
Общество
Басманный суд оставил под стражей Тимура Иванова
Общество
Суд арестовал катер и 23 машины экс-замминистра обороны Иванова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 103,24 (-0,04) Инвестиции, 22 янв, 19:20 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 98,28 (-1,65) Инвестиции, 22 янв, 19:20
В Польше предупредили о возможной депортации тысяч поляков из СШАПолитика, 03:45
ТАСС узнал об изъятии у Тимура Иванова более 30 единиц оружияОбщество, 03:04
Вучич оценил прогресс Украины по вступлению в ЕСПолитика, 02:46
ПСЖ обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, уступая со счетом 0:2Спорт, 02:31
Трамп подписал указ о признании террористическим движения хуситовПолитика, 02:20
В Киеве назвали ожидаемый срок прекращения боевых действийПолитика, 02:06
В Турции снесут отель, при пожаре в котором погибли 79 человекОбщество, 01:59
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
WP узнала о «чистке» отвечавших за Украину в Совете нацбезопасности СШАПолитика, 01:54
Трамп пригрозил уголовными делами чиновникам за препятствие депортациямПолитика, 01:34
Полянский призвал выяснить о какой «сделке» по Украине говорит ТрампПолитика, 01:03
На Украине арестовали экс-командира бригады, откуда дезертировали военныеПолитика, 00:57
Турция захотела выкупить акции Turkcell у основанной Фридманом Letter OneБизнес, 00:37
Трамп запретил нелегальным мигрантам пересекать границу США с МексикойПолитика, 00:17
Судившемуся в России с Apple изобретателю отказали в защите его патентаТехнологии и медиа, 00:01