ТАСС узнал об изъятии у Тимура Иванова более 30 единиц оружия
Следователи изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия у экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, а также в двух эпизодах растраты и выводе более четырех млрд руб. из банка «Интеркоммерц».
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Оружие обнаружили во время обысков в жилых помещениях, принадлежащих Иванову, сказал изданию собеседник. Некоторые экземпляры, по его словам, были охотничьими и наградными. Оружие отправили на баллистическую экспертизу.
Бывшего замглавы Минобороны задержали в апреле 2024 года. Против него завели дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России — получение взятки в особо крупном размере.
По делу также проходит его экс-подчиненный и экс-гендиректор подведомственного министерству ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Обоим инкриминируют растрату и отмывание денег.
В ноябре 2024 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и компания «Оборонстрой» потребовали взыскать с экс-замминистра и его бывшего подчиненного более 4,2 млрд руб. Их обвинили в хищении 3,2 млрд руб. у «Интеркоммерца» и растрате более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Двое других фигурантов — топ-менеджер банка и гражданин Германии Феликс Нойберг — объявлены в международный розыск. Иванов и Филатов находятся в СИЗО, их счета и активы арестованы. Свою вину оба отрицают.
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