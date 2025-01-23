ТАСС узнал об изъятии у Тимура Иванова более 30 единиц оружия

Следователи изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия у экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, а также в двух эпизодах растраты и выводе более четырех млрд руб. из банка «Интеркоммерц».

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Оружие обнаружили во время обысков в жилых помещениях, принадлежащих Иванову, сказал изданию собеседник. Некоторые экземпляры, по его словам, были охотничьими и наградными. Оружие отправили на баллистическую экспертизу.

Бывшего замглавы Минобороны задержали в апреле 2024 года. Против него завели дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России — получение взятки в особо крупном размере.

По делу также проходит его экс-подчиненный и экс-гендиректор подведомственного министерству ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Обоим инкриминируют растрату и отмывание денег.

В ноябре 2024 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и компания «Оборонстрой» потребовали взыскать с экс-замминистра и его бывшего подчиненного более 4,2 млрд руб. Их обвинили в хищении 3,2 млрд руб. у «Интеркоммерца» и растрате более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Двое других фигурантов — топ-менеджер банка и гражданин Германии Феликс Нойберг — объявлены в международный розыск. Иванов и Филатов находятся в СИЗО, их счета и активы арестованы. Свою вину оба отрицают.