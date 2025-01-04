На Солнце произошло шесть мощных вспышек, одна из них класса X

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На Солнце произошло шесть вспышек, одна из них относится к высочайшему классу X, сообщил Институт прикладной геофизики. Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований Анатолий Петрукович рассказал РБК, что «ничего экстраординарного», кроме слабых магнитных бурь, в ближайшие дни после вспышек не ожидается.

«Серия вспышек на Солнце во время солнечного максимума — это обычное дело. Действительно, одна из них X класса, но назвать ее высочайшей, это скорее журналистское преувеличение. Пока выбросов плазмы после этих вспышек не зарегистрировано, поэтому продолжаем следить за обстановкой», — сказал Петрукович.

Физик и эколог Илья Рыбальченко рассказал корреспонденту РБК, что это событие стало второй мощнейшей вспышкой с начала января. Он добавил, что солнечные вспышки классифицируются по мощности их рентгеновского излучения и делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

«Класс X является самым мощным, и вспышки этого класса могут иметь значительные последствия для Земли, включая нарушение радиосвязи и вызывание магнитных бурь», — рассказал Рыбальченко. По его словам, повышенная радиация, вызванная вспышками, может повлиять на работу спутников и усиливать полярные сияния. Кроме того, мощные вспышки могут вызывать сбои в работе электронных устройств.

«На 5 января ожидается сильная магнитная буря с интенсивностью 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия, такие как головная боль и слабость», — добавил специалист.

Институт прикладной геофизики публиковал на своем сайте прогноз 1 января. Согласно ему магнитные бури ожидаются с 4 по 6 января, а также с 10 по 13 января.