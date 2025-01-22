Взрывы раздались в Харькове

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взрывы слышны вечером в среду в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По его словам, речь идет об одном взрыве. Портал «Страна» со ссылкой на местные паблики добавил, что раздался еще один взрыв.

Жителей города призывают быть осторожными.

По данным сервисов отслеживания воздушной тревоги, сигналы о ней звучат по всей Восточной Украине.