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Общество ,  
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В Гольяново кипяток разлился по проезжей части. Видео

Кипяток разлился по автодороге в московском районе Гольяново

В Гольяново кипяток разлился по проезжей части. Видео
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На востоке Москвы в районе Гольяново на проезжую часть вылился кипяток, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«В Гольяново на Уральской улице в районе дома 19 происходит вытекание воды на проезжую часть», — говорится в сообщении.

На кадрах, которые распространились в интернете, видно, что от воды идет пар. По данным телеграм-канала «Новости Москвы», прорвало трубы с горячей водой. SHOT пишет, что авария случилась около 21:00 мск. В одном из жилых домов в двух местах лопнула труба центрального отопления. По словам местных жителей, в нескольких зданиях уже пропало тепло, уточнил канал.

В школе в Уфе прорвало трубу с горячей водой
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Ранее, 16 января, трубу с горячей водой прорвало в образовательном центре Уфы. По данным «АиФ — Уфа», это произошло в школе № 10 им. Анатолия Хохлова. Последствия ЧП устранили за полчаса, в результате никто из учащихся не пострадал.

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