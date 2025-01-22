В Гольяново кипяток разлился по проезжей части. Видео
На востоке Москвы в районе Гольяново на проезжую часть вылился кипяток, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
«В Гольяново на Уральской улице в районе дома 19 происходит вытекание воды на проезжую часть», — говорится в сообщении.
На кадрах, которые распространились в интернете, видно, что от воды идет пар. По данным телеграм-канала «Новости Москвы», прорвало трубы с горячей водой. SHOT пишет, что авария случилась около 21:00 мск. В одном из жилых домов в двух местах лопнула труба центрального отопления. По словам местных жителей, в нескольких зданиях уже пропало тепло, уточнил канал.
Ранее, 16 января, трубу с горячей водой прорвало в образовательном центре Уфы. По данным «АиФ — Уфа», это произошло в школе № 10 им. Анатолия Хохлова. Последствия ЧП устранили за полчаса, в результате никто из учащихся не пострадал.
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