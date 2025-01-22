Против компании Юлии Высоцкой «Едим дома» подали иск на ₽100 тыс.

Юлия Высоцкая (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

Компания «Восьмая заповедь», занимающаяся защитой авторских прав фотографов, подала иск в Арбитражный суд Москвы к компании «Едим дома», владельцем которой является Юлия Высоцкая. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

«Сумма исковых требований 100 000 [руб.]», — говорится в карточке дела. Иск был подан 10 января 2025 года, при этом основания подачи иска не приводятся.

По информации ТАСС, речь идет о нарушении авторских прав.

В настоящее время суд определил оставить дело без движения до 17 февраля 2025 года в связи с тем, что истец не заплатил государственную пошлину в размере 10 тыс. руб. Если «Восьмая заповедь» к назначенной дате не выплатит пошлину, то суд вернет иск.

РБК направил запрос компании «Восьмая заповедь» и в ООО «Едимдома.ру».

В среду, 22 января, Арбитражный суд Москвы оставил до 17 февраля без движения иск компании «РТ-Капитал» к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» о взыскании долга.

Соответствующее решение было принято также из-за того, что истец не приложил документы об уплате госпошлины, о направлении третьему лицу копии искового заявления и приложенных к нему документов и о соблюдении претензионного или иного досудебного порядка.