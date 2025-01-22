Против компании Юлии Высоцкой «Едим дома» подали иск на ₽100 тыс.
Компания «Восьмая заповедь», занимающаяся защитой авторских прав фотографов, подала иск в Арбитражный суд Москвы к компании «Едим дома», владельцем которой является Юлия Высоцкая. Соответствующая информация размещена на сайте суда.
«Сумма исковых требований 100 000 [руб.]», — говорится в карточке дела. Иск был подан 10 января 2025 года, при этом основания подачи иска не приводятся.
По информации ТАСС, речь идет о нарушении авторских прав.
В настоящее время суд определил оставить дело без движения до 17 февраля 2025 года в связи с тем, что истец не заплатил государственную пошлину в размере 10 тыс. руб. Если «Восьмая заповедь» к назначенной дате не выплатит пошлину, то суд вернет иск.
РБК направил запрос компании «Восьмая заповедь» и в ООО «Едимдома.ру».
В среду, 22 января, Арбитражный суд Москвы оставил до 17 февраля без движения иск компании «РТ-Капитал» к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» о взыскании долга.
Соответствующее решение было принято также из-за того, что истец не приложил документы об уплате госпошлины, о направлении третьему лицу копии искового заявления и приложенных к нему документов и о соблюдении претензионного или иного досудебного порядка.
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