Депутат попросил ЦБ разобраться со списанием денег участника спецоперации

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Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной запрос с просьбой проверить обоснованность и законность списания всех средств с зарплатной карты участника боевых действий на Украине в счет погашения долгов. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале.

По его словам, к нему обратилась жена военнослужащего Анатолия А. из Туринска Свердловской области. В начале декабря 2024 года мужчина подписал контракт с Минобороны и отправился «выполнять воинский долг». Однако у него остались долги по кредитам «перед одним из крупнейших российских банков», рассказал единоросс.

Депутат напомнил о принятом законе, который позволяет списать задолженность по кредитам для участников военных действий. Речь идет о списании просроченных долгов в размере до 10 млн руб., если судебный акт о взыскании денег вступил в силу до 1 декабря 2024 года и было возбуждено исполнительное производство. При этом контракт с Минобороны должен быть подписан не раньше 1 декабря того же года. Владимир Путин подписал закон в ноябре.

По словам Иванова, все три условия выполнены.

«В нашем случае дата заключения контракта соответствует. Долги по кредитам и судебные решения были. Однако несмотря на то, что приставы прекратили производство, банк в конце декабря списал, со слов заявительницы, все средства, поступившие на зарплатную карту бойца», — написал он.

В банке жене контрактника заявили, что решение о списании долгов может быть пересмотрено, если тот придет к ним лично. «Как он это сделает, находясь на СВО, не совсем понятно», — заметил депутат.

Он пообещал сообщить о содержании ответа Набиуллиной отдельно.