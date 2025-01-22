Суд в Колорадо отказал в иске, поданном от имени слонов из зоопарка

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Верховный суд Колорадо постановил, что пять слонов, содержащихся в зоопарке Шайенн-Майнтин в Колорадо-Спрингс, не могут добиваться своего освобождения, так как они не являются людьми и не имеют прав, предусмотренных для людей.

Об этом сообщил новостной канал NBC News. Решение завершило громкий судебный спор, инициированный американской организацией по защите прав животных Nonhuman Rights Project.

Слоны Мисси, Кимба, Лаки, Лулу и Джамбо, родившиеся в дикой природе Африки, по мнению активистов, страдают от условий жизни в зоопарке, которые сравниваются с тюрьмой. Организация настаивала на том, что высокоразвитый интеллект и социальная природа этих животных требуют более подходящих условий содержания, например в специальных заповедниках.

Однако суд отклонил аргументы правозащитников, подчеркнув, что дело упирается не в отношение к животным, а в определение юридического статуса.

«Поскольку слоны не являются людьми, они не могут требовать освобождения с помощью юридической процедуры, предназначенной для людей», — говорится в постановлении суда.

Представители зоопарка выразили удовлетворение таким решением, но раскритиковали активистов за использование судебной системы в своих интересах. Они посчитали, что зоозащитная организация стремится манипулировать общественным мнением, чтобы привлечь больше пожертвований.

Активисты, в свою очередь, назвали решение суда несправедливым и пообещали продолжать борьбу.

Подобное дело уже рассматривалось в Нью-Йорке в 2022 году. Тогда Nonhuman Rights Project пыталась добиться освобождения слонихи Хэппи из зоопарка Бронкса, но также потерпела неудачу.

Исследования ученых ранее показали, что cлоны в неволе живут значительно меньше, чем в дикой природе.

Причиной меньшей продолжительности жизни у слонов в неволе является стресс и неудовлетворительные условия содержания, считают ученые. Ограниченное пространство, низкая физическая активность и однообразное питание ухудшают здоровье, вызывая артрит, ожирение и хронические заболевания. В цирках добавляются перегрузки и неправильное обращение.