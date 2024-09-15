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Политика ,  
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В Зимбабве убьют 200 слонов из-за последствий засухи

Засуха в Зимбабве привела к серьезной нехватке продовольствия, и чиновники разрешили забить 200 из 100 тыс. обитающих в стране слонов. Их действия раскритиковали зоозащитники
Фото: Warren Little / Getty Images
Фото: Warren Little / Getty Images

Власти Зимбабве впервые с 1988 года разрешили убивать слонов, чтобы справиться с последствиями беспрецедентной засухи, которая привела к нехватке продовольствия, пишет The Guardian. Всего будет забито 200 животных.

Глава управления парков и дикой природы Фултон Мангванья сообщил, что слонов будут отстреливать в районах, где они сталкивались с людьми, в том числе на территории крупнейшего заповедника страны Хванге. Чиновники планируют «мобилизовать женщин для сушки мяса, упаковки и доставки в общины, которые нуждаются в белке».

В Зимбабве обитает около 100 тыс. слонов, это вторая по величине популяция в мире после Ботсваны. Более 65 тыс. из них находятся в Хванге, что, по данным властей, в четыре раза превышает вместимость парка. Министр охраны окружающей среды Зимбабве Ситембисо Ниони считает, что в стране «слонов больше, чем необходимо». По словам министра, взрослые особи потребляют около 300 кг листьев и травы в день, стада уничтожили большие участки растительности, что причинило ущерб людям и другим животным. Ниони сослался на опыт Намибии, где также разрешили отстрел слонов — всего более 700 особей.

Ученые предупредили о наводнениях и засухах в 2024 году из-за Эль-Ниньо
Общество
Фото:Gaston Brito Miserocchi / Getty Images

Решение властей раскритиковали некоторые эксперты и зоозащитники, в том числе директор некоммерческого Центра управления природными ресурсами Фарай Магуву, который призвал к более экологичным методам. Он предупредил о риске оттока туристов.

В этом году в Зимбабве зафиксирован самый большой дефицит продовольствия за последние четыре десятилетия из-за засухи, вызванной Эль-Ниньо (феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более, чем на 3 °C). По данным ООН, 42% жителей страны живут в бедности, власти заявляют, что около 6 млн человек будут нуждаться в продовольственной помощи в неурожайный сезон с ноября по март.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Зимбабве засуха Слон продовольствие

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