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СК проверит информацию о попытке самоубийства Баранкина

Борис Баранкин
Борис Баранкин (Фото: ФСНКЦ ФМБА России)

Следователи проверяют информацию о попытке самоубийства экс-главы красноярского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Бориса Баранкина.

Об этом РБК сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Проводится проверка», — ответили в следственном управлении на соответствующий вопрос РБК.

По информации ведомства, Баранкин выведен из седативного состояния, он находится в сознании, его состояние стабильно.

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Борис Баранкин

14 января против Баранкина возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса.

По версии следствия, он получил от директора коммерческой компании — поставщика медицинских изделий в качестве взятки более 16,5 млн руб.

В изоляторе временного содержания Баранкин попытался совершить самоубийство, сообщил ТАСС 15 января. По данным агентства, мужчину госпитализировали, он впал в кому.

18 января суд в Красноярском крае принял решение не арестовывать Баранкина, поскольку тот находился в больнице.

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Следственный комитет самоубийство ФМБА новости взятка
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