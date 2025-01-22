СК проверит информацию о попытке самоубийства Баранкина
Следователи проверяют информацию о попытке самоубийства экс-главы красноярского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Бориса Баранкина.
Об этом РБК сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Проводится проверка», — ответили в следственном управлении на соответствующий вопрос РБК.
По информации ведомства, Баранкин выведен из седативного состояния, он находится в сознании, его состояние стабильно.
14 января против Баранкина возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса.
По версии следствия, он получил от директора коммерческой компании — поставщика медицинских изделий в качестве взятки более 16,5 млн руб.
В изоляторе временного содержания Баранкин попытался совершить самоубийство, сообщил ТАСС 15 января. По данным агентства, мужчину госпитализировали, он впал в кому.
18 января суд в Красноярском крае принял решение не арестовывать Баранкина, поскольку тот находился в больнице.
Читайте РБК в Telegram.
Какие товары подорожали больше всего. Инфографика
В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова
Сколько россияне тратили в 2024 году
Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году
Трамп помиловал основателя даркнет-площадки Silk Road
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%
В России стартовали продажи нового Kia Sportage. Подробности
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов