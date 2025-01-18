Суд не стал арестовывать экс-главу красноярского центра ФМБА за взятку

Борис Баранкин (Фото: ФСНКЦ ФМБА России)

Суд в Красноярском крае принял решение не арестовывать по делу о взятке бывшего главу красноярского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Бориса Баранкина, который сейчас находится в больнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.

«Ходатайство следователя оставлено без рассмотрения, возвращено следователю в связи с недоставлением следователем подозреваемого и невозможностью его участия в судебном заседании по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.

В середине января против Баранкина было возбуждено уголовное дело о получении и даче взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК и ч. 5 ст. 291 УК). По версии следствия, Баранкин получил в качестве взятки более 16,5 млн руб.

В краевом управлении Следственного комитета отметили, что Баранкин получил эту взятку от директора коммерческой компании, которую бывший чиновник выбрал поставщиком медицинских изделий для нужд ФМБА.

После задержания Баранкин попытался покончить жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания, сообщал источник ТАСС. Его госпитализировали, он впал в кому.