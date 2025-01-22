Уголовное дело против экс-замглавы МЧС направили в суд
Следствие в отношении экс-замглавы МЧС Павла Барышева завершили. Его уголовное дело по статье о мошенничестве передали в суд для рассмотрения по существу, сообщил Следственный комитет.
Следователи установили, что Барышев в 2017–2019 годах подделал и представил в суд документы о наличии у него права на предоставление жилья — подозреваемому предоставили трехкомнатную квартиру в Подмосковье.
Сейчас на нее наложен арест «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа», а сумму ущерба, нанесенного Барышевым государству, оценили более чем в 20 млн руб. Свидетелей по делу допросили, а также проверили документацию обвиняемого.
Уголовное дело против Барышева возбудили в сентябре 2024 года. Свой пост чиновник занимал с 2017 по 2021 год. В мае 2021 года президент России Владимир Путин освободил Барышева от должности.
Какие товары подорожали больше всего. Инфографика
В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова
Сколько россияне тратили в 2024 году
Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году
Трамп помиловал основателя даркнет-площадки Silk Road
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%
В России стартовали продажи нового Kia Sportage. Подробности
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов