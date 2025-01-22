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Политика ,  
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Уголовное дело против экс-замглавы МЧС направили в суд

Павел Барышев
Павел Барышев (Фото: РИА Новости)

Следствие в отношении экс-замглавы МЧС Павла Барышева завершили. Его уголовное дело по статье о мошенничестве передали в суд для рассмотрения по существу, сообщил Следственный комитет.

Следователи установили, что Барышев в 2017–2019 годах подделал и представил в суд документы о наличии у него права на предоставление жилья — подозреваемому предоставили трехкомнатную квартиру в Подмосковье.

Сейчас на нее наложен арест «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа», а сумму ущерба, нанесенного Барышевым государству, оценили более чем в 20 млн руб. Свидетелей по делу допросили, а также проверили документацию обвиняемого.

Уголовное дело против Барышева возбудили в сентябре 2024 года. Свой пост чиновник занимал с 2017 по 2021 год. В мае 2021 года президент России Владимир Путин освободил Барышева от должности.

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