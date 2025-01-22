В Петербурге ликвидировали сеть игорных клубов с доходом в ₽1,2 млрд

Фото: Росгвардия

Полицейские в Санкт-Петербурге ликвидировали сеть подпольных игорных клубов с доходом свыше 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Деятельность семи клубов, которые действовали в квартирах на территории Московского, Невского, Выборгского и Красносельского районов Петербурга, пресекли сотрудники экономической полиции. В рамках расследования дела были задержаны восемь участников нелегального бизнеса, двое из которых — предполагаемые организаторы, остальные — технические специалисты. Изъяты более сотни компьютеров, другой техники, мобильные телефоны, банковские карты, а также 1,5 млн рублей наличными.

По данным правоохранительных органов, этот вид незаконного бизнеса существовал порядка четырех лет. Каждый месяц он приносил владельцам 25 млн рублей. Эти деньги они тратили на аренду квартир и оплату персонала. Услугами пользовались проверенные клиенты.



В рамках дела задержаны восемь человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса — незаконные организация и проведение азартных игр. Она предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до шести лет.

В конце декабря 2024 года полиция в Москве задержала подозреваемых в организации нелегальных азартных игр, доход от которых за несколько лет превысил 10 млрд рублей. Злоумышленники создали два call-центра в Пресненском районе в центре столицы. Криминальная схема была выстроена следующим образом: сотрудники call-центров звонили потенциальным клиентам, принимали ставки, распределяли выигрыши.