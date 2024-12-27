Полиция раскрыла сеть подпольных азартных игр в Москве

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Московские полицейские задержали подозреваемых в организации нелегальных азартных игр, доход от которых за несколько лет превысил 10 млрд руб. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники создали два call-центра в Пресненском районе в центре столицы. Криминальная схема была выстроена следующим образом: сотрудники call-центров звонили потенциальным клиентам, принимали ставки, распределяли выигрыши.



В ходе обысков полицейские обнаружили 250 млн руб., а также мобильные телефоны, компьютерную технику, документы. Один фигурант заключен под стражу, еще 16 участникам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса). Санкции статьи предусматривают, в частности, лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

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