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Полиция раскрыла сеть подпольных азартных игр в Москве

Волк: полиция задержала подозреваемых в организации подпольных азартных игр

Полиция раскрыла сеть подпольных азартных игр в Москве
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Московские полицейские задержали подозреваемых в организации нелегальных азартных игр, доход от которых за несколько лет превысил 10 млрд руб. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники создали два call-центра в Пресненском районе в центре столицы. Криминальная схема была выстроена следующим образом: сотрудники call-центров звонили потенциальным клиентам, принимали ставки, распределяли выигрыши.

В ходе обысков полицейские обнаружили 250 млн руб., а также мобильные телефоны, компьютерную технику, документы. Один фигурант заключен под стражу, еще 16 участникам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса). Санкции статьи предусматривают, в частности, лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В России появится регулятор азартных игр
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В январе 2024 года число посетителей казино в России достигло рекордных 1,5 млн человек. За год их стало больше на 16%, рассказали РБК в ассоциациях операторов индустрии развлечений и событийного туризма.

Больше всего посетителей в игорной зоне «Красная Поляна» — 831 тыс. человек. Вторая по популярности зона — «Приморье», 337 тыс. человек. При этом в новогодние праздники российские казино приняли на 68% посетителей больше, чем в 2022 году.

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