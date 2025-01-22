В Ираке приняли поправки, разрешающие браки с 9-летними девочками
В Ираке приняли поправки к Закону о личном статусе, которые, по словам критиков, фактически легализуют детские браки, передает CNN.
В настоящее время, согласно законодательству страны, минимальный возраст для вступления в брак составляет 18 лет. Поправки, принятые 21 января, позволят духовенству руководствоваться собственной интерпретацией исламского права, которое, по мнению некоторых, позволяет отдавать девочек в брак в раннем подростковом возрасте, или, как в случае с джафаритской школой исламского права, даже в возрасте девяти лет. Предписаниям этой школы следуют многие шиитские религиозные авторитеты в Ираке, отмечает издание.
Сторонники изменений, в первую очередь консервативные шиитские законодатели, назвали поправки способом привести закон в соответствие с исламскими принципами и уменьшить западное влияние на иракскую культуру.
Принятие поправок к закону «окажет катастрофическое воздействие на права женщин и девочек, поскольку брак в раннем возрасте нарушает права детей и нарушает механизмы защиты женщин при разводе, опеке и наследовании», заявила в беседе с CNN Интисар аль-Маяли, правозащитница и член Иракской женской лиги.
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