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Политика ,  
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Парламент Ирака принял закон о запрете однополых отношений

Парламент Ирака принял закон о запрете однополых отношений

Парламент Ирака принял закон, криминализирующий однополые отношения. Об этом сообщает Reuters.

В законе говорится, что он направлен на «защиту иракского общества от морального разврата и призывов к гомосексуализму». Документ поддержали в основном консервативные шиитские партии, которые образуют крупнейшую коалицию в парламенте Ирака.

Закон запрещает однополые отношения, за нарушение грозит тюремное заключение со сроком не менее 10 лет. Максимальное наказание — 15 лет. Документ также предусматривает лишение свободы на срок не менее семи лет за пропаганду гомосексуализма или проституции. Для тех, кто решил изменить свой «биологический пол», и мужчин, которые носят женскую одежду, предусмотрено до трех лет тюрьмы.

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Фото:Roberto Pfeil / dpa / Global Look Press

Изначально в законопроекте предлагалось приговаривать к смертной казни за однополые отношения. Документ изменили после критики со стороны США и европейских стран.

Однополые отношения запрещены в более чем 60 странах мира. Законными они считаются в более чем 130 государствах.

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Ирак законопроект ЛГБТ запрет проституция
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