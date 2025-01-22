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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Захарова заявила о смене ценностей в США с приходом к власти Трампа

Захарова: все ценности США с приходом Трампа улетели в корзину
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Все ценности в области отношения к человеку, которые продвигали США при предыдущей администрации, с приходом к власти президента Дональда Трампа «улетели в корзину», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова «Радио Sputnik».

«В одну секунду были обнулены все должности, которые занимались продвижением этой философии как внутри США, так и за рубежом», — сказала она в эфире.

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По ее словам, все ценности мгновенно превратились в антиценности.

«В основе пропаганды в том числе был корыстный умысел, чтобы биг фарма получала сверхприбыли, не излечивая и не создавая лекарства, чтобы помогать людям преодолевать заболевания, а чтобы создавать новые недуги и заставлять людей ампутировать здоровые половые органы, замещая их искусственными и подсаживая людей на вечную терапию. Кратко в этой фразе — вся суть ценностных нарративов США», — заявила дипломат.

20 января Белый дом опубликовал указ президента США Дональда Трампа о признании в стране только двух биологических полов — мужского и женского. Документ называется «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины».

В России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено.

В качестве обоснования решения в указе говорится, что по всей стране используются «правовые и другие средства социального принуждения», позволяющие мужчинам идентифицировать себя в качестве женщин и получить доступ к предназначенным для женщин пространствам (от приютов для жертв домашнего насилия до женских душевых на рабочих местах).

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Мария Захарова Дональд Трамп гендер США ценности
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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