Захарова заявила о смене ценностей в США с приходом к власти Трампа

Мария Захарова (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Все ценности в области отношения к человеку, которые продвигали США при предыдущей администрации, с приходом к власти президента Дональда Трампа «улетели в корзину», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова «Радио Sputnik».

«В одну секунду были обнулены все должности, которые занимались продвижением этой философии как внутри США, так и за рубежом», — сказала она в эфире.

По ее словам, все ценности мгновенно превратились в антиценности.

«В основе пропаганды в том числе был корыстный умысел, чтобы биг фарма получала сверхприбыли, не излечивая и не создавая лекарства, чтобы помогать людям преодолевать заболевания, а чтобы создавать новые недуги и заставлять людей ампутировать здоровые половые органы, замещая их искусственными и подсаживая людей на вечную терапию. Кратко в этой фразе — вся суть ценностных нарративов США», — заявила дипломат.

20 января Белый дом опубликовал указ президента США Дональда Трампа о признании в стране только двух биологических полов — мужского и женского. Документ называется «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины».

В России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено.

В качестве обоснования решения в указе говорится, что по всей стране используются «правовые и другие средства социального принуждения», позволяющие мужчинам идентифицировать себя в качестве женщин и получить доступ к предназначенным для женщин пространствам (от приютов для жертв домашнего насилия до женских душевых на рабочих местах).