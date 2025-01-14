 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

В Минтруде оценили идею сделать программу маткапитала бессрочной

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Программа материнского семейного капитала сейчас ограничена сроками, и Минтруд внес предложение о ее продлении до 2030 года в соответствии с законом, заявил заместитель главы Минтруда России Андрей Пудов во время пленарного заседания в Госдуме.

Один из депутатов задал вопрос о том, не пора ли сделать эту программу бессрочной.

«Вопрос о бессрочности материнского семейного капитала должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров. Иначе говоря, сегодня эта мера носит срочный характер. И такое предложение мы внесли», — ответил Пудов.

Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала до 2030 года
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Материнский капитал — госпрограмма финансовой поддержки семей, которая была запущена в 2007 году. Сейчас она действует до 2026 года. Ее цель — повысить рождаемость в стране. В 2025 году маткапитал проиндексировали, и он составляет 676 тыс. руб.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 года 14 января. В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в своем заключении отметил, что считает эту программу «одним из наиболее действенных инструментов государственной демографической политики» России.

Читайте РБК в Telegram.

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минтруд материнский капитал Госдума
Материалы по теме
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала до 2030 года
Общество
Глава комиссии Госсовета анонсировал дискуссию по донастройке маткапитала
Экономика
Правительство утвердило продление программы маткапитала до 2030 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 18:11
Обвиняемого в ударах химоружием офицера ВСУ внесли в список террористовПолитика, 20:33
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 20:33
Минобрнауки подтвердило задержание ректора вуза в Нижнем НовгородеОбщество, 20:31
Путин потребовал активных действий по ликвидации разлива мазутаПолитика, 20:26
Мэр Шатонеф-дю-Пап назвал «Сухой январь» оскорблением для винного мираВино, 20:24
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 20:15
Скорость против цены: почему быстрая доставка становится стандартомОтрасли, 20:11
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Женщины в промышленности: почему реальные истории работают лучше рекламыТренды, 20:07
В Минтруде оценили идею сделать программу маткапитала бессрочнойОбщество, 20:06
Минобрнауки предложило учредить стипендии имени ЖириновскогоОбщество, 20:02
Актриса из «Братьев Блюз» сгорела в своем доме при пожаре в КалифорнииОбщество, 19:53
Брянский губернатор рассказал о последствиях атак ATACMS и Storm ShadowПолитика, 19:48
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась впервые за два месяцаИнвестиции, 19:46
Работы по ликвидации пожара в госпитале в Туле полностью завершеныОбщество, 19:32