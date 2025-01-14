В Минтруде оценили идею сделать программу маткапитала бессрочной
Программа материнского семейного капитала сейчас ограничена сроками, и Минтруд внес предложение о ее продлении до 2030 года в соответствии с законом, заявил заместитель главы Минтруда России Андрей Пудов во время пленарного заседания в Госдуме.
Один из депутатов задал вопрос о том, не пора ли сделать эту программу бессрочной.
«Вопрос о бессрочности материнского семейного капитала должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров. Иначе говоря, сегодня эта мера носит срочный характер. И такое предложение мы внесли», — ответил Пудов.
Материнский капитал — госпрограмма финансовой поддержки семей, которая была запущена в 2007 году. Сейчас она действует до 2026 года. Ее цель — повысить рождаемость в стране. В 2025 году маткапитал проиндексировали, и он составляет 676 тыс. руб.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 года 14 января. В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина.
Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в своем заключении отметил, что считает эту программу «одним из наиболее действенных инструментов государственной демографической политики» России.
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