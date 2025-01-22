Макрон и Шольц обсудят единую стратегию общения с Трампом

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в Париже 22 января, чтобы наметить новый курс для Евросоюза (ЕС) после вступления в должность президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, лидеры двух европейских стран выберут стратегию ответа в случае, если США введут пошлины на европейские товары, рассказали собеседники издания.

Кроме того, в ходе встречи Шольц и Макрон обсудят тему европейского регулирования деятельности американских технологических гигантов, а именно как защитить граждан ЕС от угрозы дезинформации и разжигания ненависти в таких соцсетях, как X Илона Маска, Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Марка Цукерберга.

Встреча политиков станет уже не первой попыткой выступить единым фронтом на международной арене, даже несмотря на имеющиеся у них разногласия, противоположные взгляды по разным вопросам и стили работы, отмечает издание.

21 января Трамп заявил, что Европейский союз должен покупать больше американских нефти и газа, если хочет избежать введения пошлин. До этого политик неоднократно угрожал ввести новые 10–20-процентные сборы на весь импорт из Евросоюза из-за торгового дефицита с ЕС в размере $300 млрд.