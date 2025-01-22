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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Макрон и Шольц обсудят единую стратегию общения с Трампом

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в Париже 22 января, чтобы наметить новый курс для Евросоюза (ЕС) после вступления в должность президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, лидеры двух европейских стран выберут стратегию ответа в случае, если США введут пошлины на европейские товары, рассказали собеседники издания.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Кроме того, в ходе встречи Шольц и Макрон обсудят тему европейского регулирования деятельности американских технологических гигантов, а именно как защитить граждан ЕС от угрозы дезинформации и разжигания ненависти в таких соцсетях, как X Илона Маска, Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Марка Цукерберга.

Встреча политиков станет уже не первой попыткой выступить единым фронтом на международной арене, даже несмотря на имеющиеся у них разногласия, противоположные взгляды по разным вопросам и стили работы, отмечает издание.

21 января Трамп заявил, что Европейский союз должен покупать больше американских нефти и газа, если хочет избежать введения пошлин. До этого политик неоднократно угрожал ввести новые 10–20-процентные сборы на весь импорт из Евросоюза из-за торгового дефицита с ЕС в размере $300 млрд.

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Эмманюэль Макрон Олаф Шольц Дональд Трамп таможенные пошлины США Европа IT-гиганты
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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