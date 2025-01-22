В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу, об этом сообщила городская администрация.
«Внимание! В Киеве работают сирены воздушной тревоги!» — говорится в публикации.
Администрация призвала жителей срочно проследовать в укрытия.
Вечером 21 января в Киеве были слышны взрывы, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Сначала глава города проинформировал о взрывах на левом берегу Днепра, затем уточнил, что речь идет и о правом береге.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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