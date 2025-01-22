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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киеве объявили воздушную тревогу, об этом сообщила городская администрация.

«Внимание! В Киеве работают сирены воздушной тревоги!» — говорится в публикации.

Администрация призвала жителей срочно проследовать в укрытия.

Мэр Киева сообщил о взрывах в городе
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

Вечером 21 января в Киеве были слышны взрывы, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Сначала глава города проинформировал о взрывах на левом берегу Днепра, затем уточнил, что речь идет и о правом береге.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Воздушная тревога Киев Военная операция на Украине
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