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В Киеве объявили воздушную тревогу, об этом сообщила городская администрация.

«Внимание! В Киеве работают сирены воздушной тревоги!» — говорится в публикации.

Администрация призвала жителей срочно проследовать в укрытия.

Вечером 21 января в Киеве были слышны взрывы, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Сначала глава города проинформировал о взрывах на левом берегу Днепра, затем уточнил, что речь идет и о правом береге.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.