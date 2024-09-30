Пропавшую в Кузбассе девочку нашли живой
Полиция Кемеровской области нашла пропавшую накануне 11-летнюю школьницу Анну Юдакову. Девочку обнаружили в надворных постройках на участке ее бабушки в городе Топки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Накануне вечером полиция сообщила о розыске ребенка. Девочка около 13:30 (9:30 мск) вышла из дома в деревне Терехино Топкинского округа и не вернулась.
В объявлении полиции было сказано, что у девочки нет с собой мобильного телефона и она может нуждаться в медицинской помощи.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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