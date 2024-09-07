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Полиция назвала суицид одной из версий гибели россиянина на Пхукете

Пляж &laquo;Карон&raquo;
Пляж «Карон» (Фото: thaisign / Shutterstock)

Следствие считает, что погибший на Пхукете при странных обстоятельствах россиянин Илья Орлов совершил суицид, сообщает таиландская газета Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

Изначально следователи думали, что 27-летнего мужчину убили. Теперь в деле появились новые обстоятельства. По словам начальника полиции Пхукета генерал-майора Синлерта Сухума, следователи получили доказательства того, что мужчина мог совершить самоубийство.

Так, на его психическое состояние могло повлиять употребление марихуаны. Кроме того, «русская жена» погибшего рассказала, что Орлов до этого уже предпринимал попытки покончить с собой.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

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Фото:Reuters

Мужчину 3 сентября нашли мертвым жители Пхукета. Погибший лежал на пляже «Карон» в канаве. Следователи обнаружили на его теле следы насильственной смерти, поэтому решили, что он был убит. Судмедэксперты установили, что к моменту, когда был обнаружен труп, мужчина был мертв на протяжении 12–24 часов.

Орлов прибыл в Таиланд 24 апреля, без визы в стране он мог находиться в течение 90 дней. По данным телеграм-канала Baza, погибший был родом из Свердловской области.

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Теги
Таиланд Пхукет погибший суицид полиция
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