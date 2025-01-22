Минобороны сообщило о перехвате девяти дронов в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Ростовской области девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службы Минобороны.

Дроны сбили в промежуток между 21:31 мск и 22:14 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее врио глава региона Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки на область силами ПВО. В районе Каменска-Шахтинского перехватили три БПЛА, отметил губернатор. По его словам, в дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала.

В ночь на 21 января в Шолоховском и Чертковском районах сбили 12 дронов. В результате ударов никто не пострадал.