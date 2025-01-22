В посольстве КНР заявили об отсутствии победителя в торговой войне с США

В войне тарифов между Пекином и Вашингтоном не будет победителя, заявил официальный представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй в разговоре с «РИА Новости».

»США должны искренне уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», — заявил Лю.

По словам дипломата, цель экономического сотрудничества с Вашингтоном для Пекина — выгода для обеих сторон.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп вел торговую войну с КНР. Аналитики, опрошенные Washington Post в начале 2024 года, заявили, что конфликт нанес огромный ущерб экономике США, а ее последствия легли прежде всего на плечи американцев.

В ходе избирательной кампании Трамп неоднократно угрожал введением торговых пошлин нескольким странами. В частности, политик обещал ввести 10-процентный налог для товаров из Китая, откуда, по его словам, в Соединенные Штаты привозят смертельно опасный опиоид фентанил — преимущественно через Мексику. Китай отверг обвинения Трампа в содействии Пекина поставкам фентанила в США.

Кроме того, политик пригрозил ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады из-за потоков нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков.