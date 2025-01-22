В Грозном произошел пожар в торговом центре

В центре Грозного загорелся двухэтажный торговый центр, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожарным удалось не допустить перехода огня на другие здания, пламя оперативно потушили.

«Пожар на 1,5 тыс. кв. м потушили 74 специалиста и 10 единиц техники», — говорится в сообщении.

В результате ЧП никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

«Известия» со ссылкой на очевидцев сообщили, что огонь охватил здание рядом с рынком «Беркат». Пламя распространилось на верхних этажах здания, пишет телеканал РЕН ТВ.

20 января в Кисловодске загорелся цех по пошиву обуви. Площадь возгорания составила 500 кв. м. В результате пожара пострадал один человек, его доставили в городскую больницу с признаками отравления продуктами горения.

Огонь со здания перекидывался на близлежащие жилые дома, но угроза была устранена благодаря действиям пожарных. На месте работали 39 человек и 10 единиц техники. Утром 21 января пламя потушили.