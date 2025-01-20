В Кисловодске загорелся обувной цех. Видео
Здание обувного цеха загорелось на улице Чехова в Кисловодске, сообщил мэр города Евгений Моисеев.
По его информации, огонь со здания перекидывался на близлежащие жилые дома, но через некоторое время угроза была устранена благодаря действиям пожарных.
Тушение продолжается, мэр попросил жителей убрать личный транспорт с улицы Чехова. На месте работают 39 человек и десять единиц техники. В 17:06 мск появилось сообщение о том, что пожар локализован.
Управление МЧС по Ставропольскому краю рассказало об одном пострадавшем.
20 января пожар начался на свалке площадью 200 кв. м в Нижнем Новгороде. Управление Роспотребнадзора сообщило, что проверит воздух в связи с поступившим сигналом о возгорании на несанкционированной свалке на Московском шоссе.
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