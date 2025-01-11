США назвали количество оружия, переданного Украине за последние месяцы

Украина за последние месяцы получила от США сотни тысяч снарядов и множество другой военной помощи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого Дома по итогам беседы американского президента Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского.

«За последние несколько месяцев Соединенные Штаты поставили [Украине] сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства», — говорится в документе.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга заявила, что действующая администрация США не успела потратить $4 млрд, которые предназначались для помощи Украине.

«$4 млрд останутся в распоряжении следующей администрации [Дональда Трампа], они получат возможность использовать их для Украины», — сказала она.

Во время телефонного разговора с Зеленским Байден пообещал, что США продолжат оказывать поддержку Украине.

Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января. Он неоднократно критиковал администрацию Байдена за высокие расходы на военную помощь Украине и обещал урегулировать конфликт «за сутки». Зеленский заявлял, что если Запад решит сейчас прекратить поддержку Украины, то это будет безумием.

Москва осуждает любую помощь Киеву и считает, что поддержка Украины только затягивает военный конфликт.