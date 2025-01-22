Гусев сообщил об уничтожении беспилотника над Воронежем

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился», — уточнил глава области.

В результате атаки никто не пострадал, добавил Гусев.

15 января на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар. Его тушили несколько дней, 20 января на объекте возник второй очаг возгорания после падения беспилотника. В середине дня 21 января открытое горение на нефтебазе потушили.