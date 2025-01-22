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Экономика ,  
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В ООН сообщили, что долг США перед организацией составляет $2,8 млрд

Общий долг США перед ООН составил $2,8 млрд, заявил заместитель постоянного представителя генсека организации Фархан Хак на брифинге. Об этом сообщает ТАСС.

1,5$ млрд из этой суммы — долг Вашингтона по взносам в регулярный бюджет. Остальная часть — неуплаченные взносы на миротворческие миссии и трибуналы, отметил Хак.

По словам заместителя представителя генсека ООН, согласно правилам, страна лишается права голоса в Генеральной Ассамблее организации, если ее долг превышает сумму необходимых отчислений в регулярный бюджет ООН за два года. В 2025 году этот показатель в ООН утвердили на уровне $3,72 млрд.

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Вашингтон является одним из главных спонсоров ООН. США вносят в бюджет организации 22% от общей суммы. Китай – 15,2 процента; Япония — 8,033%, Москва оплачивает почти 2% расходов ООН.

В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что суммарный объем задолженности США перед мировой экономикой достиг $54,3 трлн. Из этой суммы $12,6 трлн принадлежат физическим лицам, которые держат их на своих банковских счетах вне границ США, еще $10 трлн взяты в долг американскими компаниями, пояснил Путин.

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