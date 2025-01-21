Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки

Три дрона сбиты в районе Каменска-Шахтинского, ПВО продолжает работу

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

ПВО отражает атаку в Ростовской области, уже сбиты 3 беспилотника в районе Каменска-Шахтинского, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«С 21:30 силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито 3 БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал», — написал он.

В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала, военные продолжают работу, добавил он.

Утром этого дня Слюсарь сообщил об уничтожении в течении ночи 12 дронов в Шолоховском и Чертковском районах. По предварительным данным, пострадавших также не было.

Также в ночь на 21 января средства ПВО в Брянской области перехватили 18 дронов, в том числе два реактивных, сообщил губернатор Александр Богомаз. Кроме того, об атаке беспилотников заявлял губернатор соседней Смоленской области Василий Анохин.