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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки

Сюжет
Военная операция на Украине
Три дрона сбиты в районе Каменска-Шахтинского, ПВО продолжает работу
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

ПВО отражает атаку в Ростовской области, уже сбиты 3 беспилотника в районе Каменска-Шахтинского, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«С 21:30 силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито 3 БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал», — написал он.

В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала, военные продолжают работу, добавил он.

Утром этого дня Слюсарь сообщил об уничтожении в течении ночи 12 дронов в Шолоховском и Чертковском районах. По предварительным данным, пострадавших также не было.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Также в ночь на 21 января средства ПВО в Брянской области перехватили 18 дронов, в том числе два реактивных, сообщил губернатор Александр Богомаз. Кроме того, об атаке беспилотников заявлял губернатор соседней Смоленской области Василий Анохин. 

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Теги
Ростовская область Каменск-Шахтинский ПВО Юрий Слюсарь
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