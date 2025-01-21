Стефаник пообещала бороться с наличием права вето у России и КНР в ООН
Кандидат на должность постпреда США при ООН Элиз Стефаник пообещала, что будет бороться с наличием у России и Китая права вето в Совбезе ООН. Об этом она заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам в сенате, трансляцию вел PBS News Hour на своем YouTube-канале.
«Это вызов, с которым, если буду утверждена постпредом, мы будем сталкиваться каждый день, имея [право] вето у Китая и России в «Постоянной пятерке» [Совбеза]. Это тот вызов, с которым нам предстоит продолжать бороться», — сказала она.
Стефаник также встревожена тем, что страны, которые не разделяют общих интересов США, имеют в Совбезе право вето. «Важно говорить открыто и отстаивать американские ценности, а также быть голосом Соединенных Штатов Америки в Совете Безопасности», — считает она.
Ранее Стефаник заявила, что на посту постоянного представителя США при ООН будет придерживаться политики главы государства Дональда Трампа по установлению «мира через силу». По ее словам, Трамп считает, что главной миссией ООН является «обеспечение международного мира и безопасности». Стефаник также выступила за то, чтобы США возглавляли страны мира в борьбе с вызовами, прибегая к принципам силы и морали.
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