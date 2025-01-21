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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Кандидат в постпреды США при ООН поддержала политику «мира через силу»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Элиз Стефаник
Элиз Стефаник (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник намерена придерживаться на этой должности политики главы государства Дональда Трампа по установлению «мира через силу». Об этом она заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам в сенате, трансляцию вел PBS News Hour на своем YouTube-канале.

«Если мою кандидатуру утвердят, я буду работать над тем, чтобы наша миссия в ООН служила интересам американского народа и представляла внешнюю политику президента Трампа, основанную на принципе «Америка прежде всего, за мир через силу», — сказала она.

Как отметила Стефаник, Трамп считает, что главной миссией ООН является «обеспечение международного мира и безопасности». Она также выступила за то, чтобы США возглавляли страны мира в борьбе с вызовами, прибегая к принципам силы и морали.

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Фото:Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press

О том, что Трамп выбрал на должность постпреда США при ООН конгрессвумен из Нью-Йорка Элиз Стефаник, стало известно в ноябре 2024 года, передавал тогда CNN со ссылкой на источники.

Телеканал отмечал, что Стефаник — верная союзница будущего президента и крупный фандрайзер Республиканской партии. Трамп называл ее «звездой республиканцев» — из-за ее поведения при попытке его импичмента в 2019 году.

Однако прежде Стефаник была скептиком по отношению к Трампу и критиковала его из-за высказываний о мусульманах и женщинах, позиции по реформированию НАТО, строительству стены на границе США и Мексики и укреплению сотрудничества с Россией.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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