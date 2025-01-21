Оперштаб на Кубани показал кадры работ около кормы танкера
Вокруг танкера «Волгонефть-239», из которого откачивают мазут, продолжаются работы по ликвидации загрязнений, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
«Видно, как один из катеров Морспасслужбы рассыпает препарат по поверхности воды, чтобы ликвидировать загрязнение», — говорится в сообщении. Коричневые пятна на воде — это уже обработанные сорбентом нефтепродукты.
Сорбенты — это вещества, которые способны избирательно поглощать продукты распада, газы, пары. При контакте с мазутом способны впитывать этот нефтепродукт. Его можно использовать для сбора разливов нефтепродуктов, мазута, масла, дизтоплива, жира, токсичных жидкостей.
Кроме этого, территорию вокруг кормы судна непрерывно проверяют. В случае появления следов мазута пятна обрабатывают биосорбентом. Это порошок из торфа и биопрепарата, который впитывает нефтепродукты, а затем разлагается без вреда для экологии.
Одновременно с этим специалисты занимаются откачкой мазута из танкера. Во вторник, 21 января, они завершили откачку первого из четырех танков с мазутом и уже приступили ко второму.
Откачку мазута специалисты начали 19 января. Танкер находится в районе мыса Панагия Темрюкского района. Специально для этого была построена дорога к судну, а также техническое сооружение. Помимо этого, специалисты очистили акваторию бухты, в которой находится танкер.
Для перекачки используют два судовых насоса и электронасосный агрегат. С их помощью нефтепродукты переливают в битумовозы. Откачку планируют завершить до конца января.
Читайте РБК в Telegram.
Нетаньяху объявил о начале «масштабной операции по искоренению терроризма»
Отец баскетболиста Тимма назвал его самоубийство подстроенным
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста
ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
В Москве перевели постановку на воинский учет в электронный вид
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Тренера клуба МХЛ отстранили за массовую драку
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов