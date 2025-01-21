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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Оперштаб на Кубани показал кадры работ около кормы танкера

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Крушение танкеров в Керченском проливе

Оперштаб на Кубани показал кадры работ около кормы танкера
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Вокруг танкера «Волгонефть-239», из которого откачивают мазут, продолжаются работы по ликвидации загрязнений, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

«Видно, как один из катеров Морспасслужбы рассыпает препарат по поверхности воды, чтобы ликвидировать загрязнение», — говорится в сообщении. Коричневые пятна на воде — это уже обработанные сорбентом нефтепродукты.

Сорбенты — это вещества, которые способны избирательно поглощать продукты распада, газы, пары. При контакте с мазутом способны впитывать этот нефтепродукт. Его можно использовать для сбора разливов нефтепродуктов, мазута, масла, дизтоплива, жира, токсичных жидкостей.

Кроме этого, территорию вокруг кормы судна непрерывно проверяют. В случае появления следов мазута пятна обрабатывают биосорбентом. Это порошок из торфа и биопрепарата, который впитывает нефтепродукты, а затем разлагается без вреда для экологии.

Одновременно с этим специалисты занимаются откачкой мазута из танкера. Во вторник, 21 января, они завершили откачку первого из четырех танков с мазутом и уже приступили ко второму.

В Краснодарском крае специалисты начали откачку мазута из танкера. Видео
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Откачку мазута специалисты начали 19 января. Танкер находится в районе мыса Панагия Темрюкского района. Специально для этого была построена дорога к судну, а также техническое сооружение. Помимо этого, специалисты очистили акваторию бухты, в которой находится танкер.

Для перекачки используют два судовых насоса и электронасосный агрегат. С их помощью нефтепродукты переливают в битумовозы. Откачку планируют завершить до конца января.

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