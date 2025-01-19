В Краснодарском крае специалисты начали откачку мазута из танкера. Видео
В Темрюкском районе Краснодарского края специалисты начали откачку мазута из аварийного танкера «Волгонефть-239», сообщает пресс-служба оперативного штаба региона в телеграм-канале.
«Специалисты приступили к откачке мазута из танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия Темрюкского района», — говорится в сообщении.
Специально для этого была построена дорога к кораблю, а также техническое сооружение. Помимо этого, специалисты очистили акваторию бухты, в которой находится танкер.
Ранее, 17 января, был реализован первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239». К нему построили подъездную дорогу и большую насыпь вокруг судна.
Для перекачки мазута используют два судовых насоса и электронасосный агрегат. С их помощью нефтепродукты будут подавать в специальные машины для перевозки жидких битумных материалов. Откачку планируют завершить до конца января.
Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло в середине декабря 2024 года. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По разным оценкам, в Черное море попало около 4–5 тыс. т мазута.
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