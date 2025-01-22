Ефимов рассказал о планах реорганизации части бывшей промзоны «Курьяново»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Правительство Москвы согласовало и опубликовало на своем официальном сайте проект решения о редевелопменте части бывшей промзоны «Курьяново» на юго-востоке столицы, рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет о двух участках в районе Печатники общей площадью почти 18 га. Они входят в один проект комплексного развития территорий (КРТ), согласно которому запланировано строительство коммунальных и производственных объектов. «Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 14,5 млрд руб., — подчеркнул вице-мэр. — В итоге будет создано около 600 новых рабочих мест».

По информации главы департамента городского имущества Максима Гамана, на участках, расположенных в Батюнинском проезде, владения 14 и 15, планируют возвести коммунальные базы для размещения предприятий городского хозяйства, а также асфальтобетонный завод. Также по программе КРТ построят отстойно-разворотную площадку для наземного городского пассажирского транспорта. «Общая площадь объектов составит почти 60 тыс. кв. м, — уточнил чиновник. — Участки благоустроят, проложат здесь новые дороги».

Ранее заммэра Ефимов сообщил, что по итогам 2024 года правительство Москвы утвердило реализацию 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ), расположенных в 11 округах. Совокупная площадь переданных под реорганизацию участков составляет почти 5 кв. км, в общей сложности там планируют построить более 10 млн кв. м различной недвижимости. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за прошлый год число проектов КРТ выросло в 1,6 раза.

Столичная программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные кварталы с застройкой самого разного назначения. На данный момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 таких проекта, общая площадь реорганизуемых участков достигает 42 кв. км.