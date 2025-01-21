Ефимов сообщил о принятии Москвой 50 решений о редевелопменте в 2024 году
Столичные власти по итогам 2024 года утвердили реализацию 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ), расположенных в 11 округах. Совокупная площадь переданных под реорганизацию участков составляет почти 5 кв. км, в общей сложности там планируют построить более 10 млн кв. м различной недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в результате редевелопмента на данных территориях появятся современные дома, в том числе для целей программы реновации и иных нужд города, а также общественно-деловые и производственные объекты. По оценке вице-мэра, инвестиции в развитие площадок составят около 3,3 трлн руб., а ежегодный бюджетный эффект будет превышать 278 млрд руб. «В итоге город получит около 104 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнул Ефимов.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что один из самых масштабных проектов реализуют на территории бывшей промзоны «Южный порт», где на площади почти 40 га инвестор возведет около 1,5 млн кв. м недвижимости. «Помимо этого, запланировано благоустройство набережной, включая размещение спортивных площадок, термального комплекса, открытых бассейнов и спа-зон, а также конгресс-холла и амфитеатра», — подчеркнул чиновник.
Отметим, что в рамках принятых в 2024 году решений о КРТ планируется строительство 5,2 млн кв. м жилой недвижимости, 4,8 млн «квадратов» общественно-деловой недвижимости, а также современные производства площадью свыше 113 тыс. кв. м. На всех участках появятся комфортные общественные пространства, включая благоустроенные парки и скверы, детские и спортивные площадки и другую необходимую инфраструктуру.
Столичная программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные кварталы с застройкой самого разного назначения. Программа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина — ранее градоначальник сообщал, что за 2024 год число проектов КРТ выросло в 1,6 раза. На данный момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 таких проекта, общая площадь реорганизуемых участков достигает 42 кв. км.
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