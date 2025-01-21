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Общество ,  
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Врачи Центра Рошаля спасли мальчика, проглотившего магниты и батарейку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Центра Леонида Рошаля спасли полуторагодовалого мальчика, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

Мальчик поступил в Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля с подозрением на проглатывание инородных тел. В ходе обследования в желудке ребенка врачи нашли скопление магнитов и батарейку.

«Магниты сцепились друг с другом, что привело к повреждению слизистой оболочки и образованию язвы. Действовать нужно было быстро. <...> Ребенок глотал магниты в разное время, поэтому некоторые из них уже переместились в кишечник», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.

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Общество
Фото:Hussein Malla / AP

Металлические шарики достали с помощью специальных инструментов в ходе гастроскопии. Некоторые из них можно было извлечь только хирургическим путем, через маленькие разрезы в брюшной стенке.

Как сообщила пресс-служба, сейчас мальчик чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.

Представители минздрава напомнили, что особенно опасны для маленьких детей батарейки, поскольку во влажной среде пищеварительного тракта может произойти короткое замыкание с последующим электрическим ожогом внутренних тканей. В случае же разгерметизации батарейки щелочь из них вступает в химическую реакцию с жидкостями организма и расплавляет ткани, образуя на них язвы.

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Теги
Московская область Леонид Рошаль Скорая помощь ребенок
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