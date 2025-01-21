Напавший на таксиста нижегородец снял видео с извинениями
Мужчина, напавший накануне на водителя такси в Нижнем Новгороде, записал видеоролик с извинениями, сообщает агентство «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на адвоката нападавшего.
Мужчина представился Сергеем. По его словам, в день произошедшего он был пьян и ему показалось, что водитель совершил опасный маневр, это «сильно разозлило» пассажира.
В ходе конфликта Сергей пытался перетащить таксиста на заднее сиденье, чтобы вытащить из машины, однако водитель сопротивлялся, в связи с чем мужчина нанес ему несколько ударов. Добиться своего у нападавшего не вышло, поэтому он сам вышел из автомобиля, а таксист уехал.
Мужчина раскаялся в содеянном, а также заявил о готовности лично извиниться перед водителем и возместить ему причиненный вред.
«Я решил сегодня же добровольно обратиться в правоохранительные органы с явкой с повинной, а также принести свои извинения потерпевшему», — сказал мужчина.
Заявление об инциденте поступило в полицию в понедельник, 20 января. Тогда его направил водитель такси, в заявлении он сообщил о нападении пассажира.
Как тогда сообщал телеграм-канал «112», пассажир пытался выгнать и едва не задушил водителя. Зачинщик конфликта вышел из машины спустя пять минут борьбы и препирательств.
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