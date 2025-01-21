Пассажир напал на таксиста в Нижнем Новгороде

Пассажир такси напал на водителя в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

«20 января 2025 года в отдел полиции номер 2 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило заявление от 47-летнего водителя такси по факту нападения на него пассажира в салоне автомобиля во время поездки из Автозаводского в Канавинский район областного центра», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщает телеграм-канал 112, пассажир пытался выгнать и едва не задушил водителя. Зачинщик конфликта вышел из машины спустя 5 минут борьбы и препирательств.

В сентябре 2024 года полиция задержала подозреваемого в нападении на таксиста в Подмосковье. В инциденте отказавшийся платить мужчина пнул водителя ногой, после чего тот потерял управление и столкнулся с машиной.