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Общество ,  
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В Норильске пять домов осталось без света из-за енота

В Норильске пять домов осталось без света из-за енота
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Сбежавший домашний енот пробрался в трансформаторную подстанцию и оставил без света жителей пяти домов в Норильске. Об этом сообщила пресс-служба управляющей компании (УК) «ЖКС-Норильск».

Когда в домах пропал свет, жители вызвали сотрудников аварийно-диспетчерской службы, которые и обнаружили енота в подстанции, отметили в УК. Там добавили, что «зверь шипел и не сдавал позиций».

В итоге нашлась хозяйка енота, которого зовут Рони, и его удалось выманить из проводов.

Несколько районов Херсонской области остались без света
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

В начале декабря 2024 года в Ленинградской области без света остались жители поселка Черенцово и деревень Октябренок, Халезево и Туравкино, из-за того что стачиваемые бобрами деревья повредили линию электропередачи.

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Норильск Красноярский край енот
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