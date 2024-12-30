В праздники столичная линия психологической помощи будет работать 24/7

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Телефонная линия бесплатной психологической поддержки для москвичей продолжит работать круглосуточно, несмотря на новогодние праздники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В мегаполисе безумный темп жизни, который очень часто негативно сказывается на психологическом и эмоциональном состоянии, — отметила она. — Психологи готовы поддержать горожан в любой трудной ситуации — специалисты круглосуточно дежурят на телефонной линии и предоставляют бесплатные консультации в любое время суток. Поэтому мы решили сохранить доступность этой службы и в новогодние праздники».

Круглосуточная бесплатная линия психологической поддержки работает в Москве с 2006 года, за это время ей воспользовались более 1 млн человек. Специалисты помогают людям, столкнувшимся с эмоциональными вызовами, совладать со стрессом, разобраться в причинах состояния и выработать дальнейший план действий.

Обратиться за помощью можно по номеру +7 (495) 051 (или просто 051 для городских стационарных телефонов). Также на сайте Московской службы психологической помощи есть онлайн-чат. «Разговор является полностью конфиденциальным, а само общение основано на деликатном, уважительном и внимательном отношении к каждому человеку», — подчеркнула вице-мэр Ракова.