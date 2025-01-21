Роскомнадзор сообщил, что «Ростелеком» не уведомлял его об утечке данных
Оператор связи «Ростелеком» не уведомлял Роскомнадзор об утечке данных. Ведомство сообщило об этом в ответе на запрос РБК.
«По состоянию на 15.30 21 января 2025 года, уведомление о данной утечке персональных данных не поступало», — сообщили в ведомстве.
Оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан уведомить об этом Роскомнадзор в течение 24 часов, добавил представитель регулятора.
Ранее телеграм-канал «Утечки информации» сообщил о выкачанных хакерами данных корпоративного сайта, где публикуются вакансии компании и финансовая отчетность, и портала закупок «Ростелекома». В пресс-службе компании сообщили, что утечка могла произойти на стороне одного из подрядчиков оператора.
Читайте РБК в Telegram
Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста
Кремль опубликовал кадры видеоконференции Путина и Си Цзиньпина
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Как визит в Россию довел словацкого премьера до вотума недоверия
Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставки
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
В центре Санкт-Петербурга начали снос знаменитых ларьков. Видео
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов