Роскомнадзор сообщил, что «Ростелеком» не уведомлял его об утечке данных

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Оператор связи «Ростелеком» не уведомлял Роскомнадзор об утечке данных. Ведомство сообщило об этом в ответе на запрос РБК.

«По состоянию на 15.30 21 января 2025 года, уведомление о данной утечке персональных данных не поступало», — сообщили в ведомстве.

Оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан уведомить об этом Роскомнадзор в течение 24 часов, добавил представитель регулятора.

Ранее телеграм-канал «Утечки информации» сообщил о выкачанных хакерами данных корпоративного сайта, где публикуются вакансии компании и финансовая отчетность, и портала закупок «Ростелекома». В пресс-службе компании сообщили, что утечка могла произойти на стороне одного из подрядчиков оператора.