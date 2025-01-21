Дома в секторе Газа до бомбардировок и после. Видео
Съемка с дронов в секторе Газа до начала войны и спустя 15 месяцев бомбардировок. 19 января вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Договоренности сторон включают освобождение заложников в Газе в обмен на сотни палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.
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