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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Дома в секторе Газа до бомбардировок и после. Видео

Дома в секторе Газа до бомбардировок и после сняли на видео
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Дома в секторе Газа до бомбардировок и после. Видео
Video

Съемка с дронов в секторе Газа до начала войны и спустя 15 месяцев бомбардировок. 19 января вступило в силу прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Договоренности сторон включают освобождение заложников в Газе в обмен на сотни палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

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