Лавров оценил первые заявления Трампа как продвижение интересов США
Первые заявления президента США Дональда Трампа по внешней политике свидетельствуют о том, что он вместе со своей администрацией намерен продвигать на мировой арене исключительно интересы своей страны. Такое мнение глава МИД России Сергей Лавров выразил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, передает корреспондент РБК.
«Интерес Соединенных Штатов на мировой арене никогда не менялся в зависимости от того, демократы или республиканцы находятся в Белом доме, и заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента», — сказал Лавров.
По его словам, предыдущая администрация США руководствовалась такой же задачей.
Накануне Дональд Трамп вступил в должность президента США и сделал ряд важных заявлений относительно будущего для своей страны. В частности, он пообещал ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере не менее 100%.
Кроме того, Трамп обещал ввести десятипроцентный налог для товаров из Китая, откуда, по его словам, в Соединенные Штаты привозят смертельно опасный опиоид фентанил — преимущественно через Мексику. Китай отверг обвинения Трампа в содействии Пекина поставкам фентанила в США.
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