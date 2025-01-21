Лавров оценил первые заявления Трампа как продвижение интересов США

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Первые заявления президента США Дональда Трампа по внешней политике свидетельствуют о том, что он вместе со своей администрацией намерен продвигать на мировой арене исключительно интересы своей страны. Такое мнение глава МИД России Сергей Лавров выразил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, передает корреспондент РБК.

«Интерес Соединенных Штатов на мировой арене никогда не менялся в зависимости от того, демократы или республиканцы находятся в Белом доме, и заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента», — сказал Лавров.

По его словам, предыдущая администрация США руководствовалась такой же задачей.

Накануне Дональд Трамп вступил в должность президента США и сделал ряд важных заявлений относительно будущего для своей страны. В частности, он пообещал ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере не менее 100%.

Кроме того, Трамп обещал ввести десятипроцентный налог для товаров из Китая, откуда, по его словам, в Соединенные Штаты привозят смертельно опасный опиоид фентанил — преимущественно через Мексику. Китай отверг обвинения Трампа в содействии Пекина поставкам фентанила в США.