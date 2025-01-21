 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Непале повысили плату за восхождение на Эверест до $15 тыс.

Фото: Mailee Osten-Tan / Getty Images
Фото: Mailee Osten-Tan / Getty Images

Власти Непала повысили плату за восхождение на Эверест для иностранцев и ввели несколько мер, направленных на борьбу с загрязнением склонов мусором и несчастными случаями на самой высокой горе в мире. Об этом сообщает The Kathimandu Post со ссылкой на решение правительства страны.

По новым правилам плата за восхождение для иностранцев в весенний сезон (март—май) была увеличена с $11 тыс. до $15 тыс., в осенний сезон (сентябрь—ноябрь) — с $5,5 тыс. до $7,5 тыс., а в зимний период (декабрь—февраль) и сезон дождей (июнь—август) — с $2,75 тыс. до $3,75 тыс.

Кабинет министров также решил, что для восхождения на любую гору страны, высота которой более 8 тыс. м, включая Эверест (высота южного пика — 8760 м), каждые два альпиниста должны нанять гида.

Согласно документу, с наступлением весеннего сезона альпинисты также должны будут приносить отходы в лагерь в нижнем районе горы для утилизации, а также иметь при себе биоразлагаемые пакеты для сбора отходов на более высоких точках.

Тела погибших в Непале российских альпинистов эвакуировали
Общество
Дхаулагири

В Непале регулярно происходят несчастные случаи с альпинистами во время восхождения на горные вершины. Так, в октябре 2024 года пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на Дхаулагири, сорвавшись на высоте 7,6 км.

Читайте РБК в Telegram.

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

Кремль опубликовал кадры видеоконференции Путина и Си Цзиньпина

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Как визит в Россию довел словацкого премьера до вотума недоверия

Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставки

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

В центре Санкт-Петербурга начали снос знаменитых ларьков. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Непал Эверест плата
Материалы по теме
Тела погибших в Непале российских альпинистов эвакуировали
Общество
Доступ к Эвересту закрыли для туристов после землетрясения в Тибете
Общество
На Эвересте нашли останки пропавшего 100 лет назад Сэнди Ирвина
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 20 янв, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 20 янв, 19:07
Нетаньяху объявил о начале операции на Западном берегуПолитика, 14:59
Панама начала аудит управляющей компании после слов Трампа о каналеПолитика, 14:54
Миллиардер предупредил о грозящей Британии «долговой спирали смерти»Экономика, 14:50
Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов после инаугурации Дональда ТрампаИнвестиции, 14:45
Лавров заявил о «взаимоприемлемых развязках» с АрмениейПолитика, 14:43
В Непале повысили плату за восхождение на Эверест до $15 тыс.Общество, 14:39
«Ростелеком» после данных о взломе хакерами заявил об утечке у подрядчикаТехнологии и медиа, 14:35
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Группа Экзалтер» проведет pre-IPO на Мосбирже объемом ₽660 млнИнвестиции, 14:30
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
Площадь виноградников в Италии сократилась на 15% с 2000 годаВино, 14:30
Как зумеры трансформируют рынок трудаPro, 14:27
Названный пророссийским кандидат в президенты Румынии лидирует в опросахПолитика, 14:26
Залужный рассказал об ухудшившихся отношениях с офисом ЗеленскогоПолитика, 14:20
Чехия со второго квартала увеличит поставки нефти в обход РоссииПолитика, 14:16