Со дна Байкала убрали статую железного рыцаря по требованию прокуратуры
Двухметровая статуя железного рыцаря со щитом извлечена со дна озера Байкал в 40 м от берега в районе поселка Листвянка в Иркутской области. Об этом сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
В прокуратуре отметили, что это было сделано после прокурорской проверки с участием других ведомств и администрации поселка.
Арт-объект под названием «Рыцарь Байкала» установил частный дайвинг-центр в декабре 2024 года. Статую снял блогер Марк Кисурин во время тренировки по фридайвингу.
Природоохранная прокуратура начала проверку после появления видео со статуей рыцаря на дне Байкала в середине января.
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